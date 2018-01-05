В Дании полиция нашла украденную бутылку самой дорогой водки в мире (видео)

В Дании нашлась украденная 2 января бутылка самой дорогой в мире водки. Ценную бутылку украли в одном из баров Копенгагена. Стоимость уникальной водки оценивалась в 1,1 млн евро, поскольку бутылка была изготовлена из 3 кг золота и такого же количества серебра, а пробка была инкрустирована бриллиантами.

Владелец заведения Cafe 33 рассказал журналистам, что после того, как история получила резонанс, в бар позвонил неизвестный. Звонивший проинформировал, что обнаружил пропажу на одной из строек Копенгагена и отнес бутылку с водкой в полицию. Коллекционная бутылка возвращена владельцу, изделие не пострадало. Об этом сообщает The Local.

Тем не менее, расследование не закрыто: полиции еще предстоит выяснить личности воров. В этом могут помочь записи с камеры в магазине, где зафиксирован момент кражи. Участвовали в преступлении двое мужчин. По словам владельца бара, у воров, скорее всего, был дубликат ключа. Из огромнейшей коллекции — 1200 бутылок — злоумышленники выбрали одну, самую ценную.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Cafe 33 выставлена коллекция редчайших водок. Ее владельцем является датчанин Брайан Энгберг. В интервью TV 2 он заявил, что бутылка водки Dartz Motorz — самая дорогая в мире. Но она ему не принадлежит. По словам Энгберга, около полугода назад он одолжил бутылку в России. Водка не была застрахована.

Фото ctvnews. ca