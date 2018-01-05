Девушка, раненная петардой на открытии елки в Ивано-Франковске, потеряла зрение

Появились новые подробности о состоянии здоровья 17-летней Светланы Тымчук, пострадавшей во время торжественного открытия главной елки в Ивано-Франковской области. Стало известно, что врачи одной из столичных клиник, где сейчас находится девушка, диагностировали у нее отмирание зрительного нерва левого глаза. Кроме того, челюстно-лицевые хирурги провели Светлане уже несколько операций — в частности, вставили в череп три металлических пластины на место раскрошившихся костей челюсти.

Напомним, 19 декабря 2017 года в Ивано-Франковске на празднике в честь открытия главной елки области была тяжело ранена студентка первого курса факультета журналистики Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника Светлана Тымчук. Во время запуска фейерверка оторвавшаяся петарда полетела прямо ей в лицо. От боли Светлана тут же потеряла сознание. «Скорая» доставила ее в реанимацию местной больницы, откуда пострадавшую переправили в столицу.

- У меня еще за несколько дней до этого было плохое предчувствие, — рассказала «ФАКТАМ» мама Светланы Мария Тымчук. — Но в тот день дочка даже не сказала мне, что идет на открытие елки. Просто объяснила, что хочет взять небольшой материал для написания статьи (она ведь училась на журналиста и старалась побольше практиковаться). И вот что вышло. Хотела написать статью о празднике, а теперь все СМИ о ней самой пишут. Причем совсем не праздничное… Что там случилось, почему петарда полетела в лицо дочке, мне до сих пор никто рассказать не может — Света ничего не помнит, она очнулась только в больнице. Сейчас я в Киеве, в больнице вместе с дочкой. Ей пока еще очень плохо. Вставать не может. Левым глазом совсем не видит, правым — с трудом. Я очень надеялась, что врачам удастся спасти левый глаз Светы, но они сообщили, что отмер зрительный нерв, и видеть левым глазом Света не сможет. Кроме того, ей предстоит еще долгая реабилитация. Пока доискиваться, кто виноват в том, что мой ребенок из счастливой здоровой студентки превратился в инвалида, у меня нет ни сил, ни времени. Думаю только о том, чтобы дочь скорее поправилась.

Друзья и однокурсники Светланы настроены более решительно. «Мы это так просто не оставим. Хоть мы и не адвокаты Светланы, но сделаем все, чтобы причастные к этой трагедии, были наказаны. Речь идет и об увольнении должностных лиц и об уголовной ответственности», — написал на сайте Прикарпатского университета студент Тимур Фараджев.

Тимур и другие студенты вуза обратились к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву с требованием объяснить причины несчастного случая и уволить виновных. Марцинкив в свою очередь опубликовал официальный комментарий, в котором попросил прощения за случившееся у пострадавшей девушки и ее родственников, а также заверил, что виновные в инциденте получат выговоры, а расходы на лечение Светланы Тымчук Ивано-Франковская городская администрация берет на себя.

По факту нарушения правил безопасности во время работ с повышенной опасностью полиция открыла уголовное производство. Ведется следствие.