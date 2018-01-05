Суд назвал виновного в гибели ветерана АТО из-за нападения овчарок

Спустя год после гибели в Киевской области ветерана АТО Владимира Томилина из-за нападения овчарок суд вынес приговор по этому делу.

Как сообщает Диалог.UA, рассматривал дело о гибели местного жителя Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Сначала было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», однако потом дело переквалифицировали в «Убийство по неосторожности». Виновным был признан не владелец собак, а его 80-летний отец. По версии последнего, именно он в день перед трагедией якобы забыл проверить ворота, через которые собаки впоследствии выбежали на улицу и напали на мимо проходящего мужчину.

Пенсионер получил условный срок и должен будет компенсировать семье погибшего потерю кормильца и моральный ущерб (200 тыс. грн каждому члену семьи). До совершеннолетия детей погибшего выплаты должны будут составлять около 3 тыс. гривен ежемесячно.

Напомним, трагедия в селе Кучаков Киевской области случилась 7 января 2017 года. 40-летний Владимир Томилин спешил на электричку, когда на него напали четыре восточноевропейские овчарки. Полученные ранения были смертельными. Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных.