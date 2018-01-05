В 2018 году ожидается подорожание социальных сортов хлеба

Цены на самые дешевые, социальные, сорта хлеба в текущем году будут постоянно расти. К марту подорожание составит 10%. Такой прогноз обнародовал в Facebook гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По оценкам эксперта, сейчас средняя цена социального хлеба составляет 13 грн за килограмм. Повышение цен на хлеб Дорошенко связывает с увеличением минимальных зарплат и сезонной инфляцией.

«Повышение минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривни в декабре на 3% приведет к росту цены на такой хлеб в январе-феврале на 10%. Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного обойдется более чем в 14 грн за килограмм. По результатам второго квартала минимальная заработная плата может вырасти до 4200 грн. То есть еще на 14%. Это сразу сыграет на повышение цены на хлеб из-за того, что в хлебопекарной отрасли средняя заработная плата низкая, и у многих работников она близка к минимальной», — объяснил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за 2017 год продукты питания подорожали на 18,8 процента. Стоимость хлеба выросла в среднем более чем на 2 гривни (примерно на 20 процентов). Дорошенко уточнил, что социальные сорта черного и белого хлеба за год подорожали на 2,4 грн или на 22%.