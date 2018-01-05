В больницах Донецка откачивают отравившихся суррогатной водкой коммунальщиков

Блогер Алексей Чибисов, ссылаясь на собственные источники в «ДНР», сообщил о массовых отравлениях в оккупированном городе.

«После массовых отравлений суррогатом среди террористов никто не кинулся убирать с полок отжатого „АТБ“ „паленку“. Жена Захарченко (Наталья Гладкова владеет сетью магазинов „Первый республиканский“, где продают фальсификат. — Авт.) продолжает наваривать барыши, а люди — травиться. Есть информация о 80 поступивших в больницы Донецка», — написал Чибисов в «Фейсбуке».

Как выяснилось, большинство пострадавших — коммунальщики одного предприятия. «Признаются, что купили в «Первом республиканском». Что интересно, марки водки, которой отравились, самые разные, но все произведены на технических мощностях «Олимпа». «Официальная» версия — отравление неизвестными веществами. В общем, не бухайте в «дыре», — резюмировал Чибисов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «ДНР» запретили водку и сигареты из «ЛНР».