В больницах Донецка откачивают отравившихся суррогатной водкой коммунальщиков
Блогер Алексей Чибисов, ссылаясь на собственные источники в «ДНР», сообщил о массовых отравлениях в оккупированном городе.
«После массовых отравлений суррогатом среди террористов никто не кинулся убирать с полок отжатого „АТБ“ „паленку“. Жена Захарченко (Наталья Гладкова владеет сетью магазинов „Первый республиканский“, где продают фальсификат. — Авт.) продолжает наваривать барыши, а люди — травиться. Есть информация о 80 поступивших в больницы Донецка», — написал Чибисов в «Фейсбуке».
Как выяснилось, большинство пострадавших — коммунальщики одного предприятия. «Признаются, что купили в «Первом республиканском». Что интересно, марки водки, которой отравились, самые разные, но все произведены на технических мощностях «Олимпа». «Официальная» версия — отравление неизвестными веществами. В общем, не бухайте в «дыре», — резюмировал Чибисов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «ДНР» запретили водку и сигареты из «ЛНР».
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