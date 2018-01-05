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земля

В NASA составили карту январских погодных аномалий на планете

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 20:59 204

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Специалисты NASA проанализировали погодные аномалии на планете и составили карту мест, где погода в конце декабря-январе слишком сильно отличалась от привычной для данного времени года.

В NASA указывают, что в этом году зима в Европе оказалась аномально теплой: «Пока восточная часть США замерзает, во многих других частях мира погодные условия сравнительно комфортнее. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока установилась аномально теплая погода».

«В южном полушарии в Антарктиде, в восточной части Австралии, на юге и северо-востоке Африки теплее, чем обычно», — говорят в NASA. Более холодная погода, чем обычно, сейчас наблюдается в Южной Америке, африканской Сахаре и западной Австралии.


земля

Красным на карте обозначены области с более высокими, чем обычно температурами. Синим, соответственно — те, где установились непривычные холода. Белым цветом обозначены участки с температурой в пределах нормы для региона. Серые участки — те, по которым недостаточно данных.

Напомним, ранее сообщалось, что среднегодовая температура в Украине повышается быстрее, чем в целом на Земле.

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