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саакашвили

10 января Саакашвили вызывают на допрос в СБУ

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 21:20 62

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Лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили вызвали на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Прибыть к следователю политик должен 10 января в 11.00. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокат Руслан Чернолуцкий уточнил, что Саакашвили готов прийти на допрос, если все документы будут правильно оформлены.

Ранее Саакашвили уже вызывали на допрос в СБУ. Политик прибыл к зданию Службы безопасности Украины, но к следователю решил не идти. В качестве повода были названы «процессуальные нарушения»: в повестке были указаны два следственных действия. Адвокат настаивал, что указанные действия нельзя проводить одновременно.

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