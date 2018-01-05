10 января Саакашвили вызывают на допрос в СБУ

Лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили вызвали на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Прибыть к следователю политик должен 10 января в 11.00. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокат Руслан Чернолуцкий уточнил, что Саакашвили готов прийти на допрос, если все документы будут правильно оформлены.

Ранее Саакашвили уже вызывали на допрос в СБУ. Политик прибыл к зданию Службы безопасности Украины, но к следователю решил не идти. В качестве повода были названы «процессуальные нарушения»: в повестке были указаны два следственных действия. Адвокат настаивал, что указанные действия нельзя проводить одновременно.

