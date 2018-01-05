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В аэропорту "Киев" перекрыли канал переправки украинок в рабство за границу

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 22:29 263

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Полиция провела спецоперацию в аэропорту «Киев» и перекрыла преступную схему переправки за рубеж украинских девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

При прохождении авиаконтроля пассажирами полицейские задержали двух киевлянок — предполагаемых организаторов преступной схемы. Как сообщает полиция, участницы схемы переправляли через границу молодых девушек 18−20 лет, обещая 5000 евро в месяц и бесплатное проживание. На самом деле украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались штрафы, и девушек постепенно втягивали в долговую кабалу.

Подозреваемые задержаны. По факту торговли людьми открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в прошлом году полиция отчиталась о выявлении свыше 140 преступлений в сфере торговли людьми. В полиции признают, что не всегда удается установить всех потерпевших от рук злоумышленников — многих из них вывозят из страны, что затрудняет поиск и возвращение жертв на родину.

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