МОК не позволил россиянам размещать на олимпийской форме герб РФ
Российским хоккеистам не дадут появиться на Олимпиаде-2018 в форме с российским гербом. С окончательно утвержденного варианта формы убрали также силуэт хоккеиста и вынесенное в отдельную строку название страны «Russia». Такое решение принял Международный олимпийский комитет.
Россиянам, напомним, после допингового скандала, ограничили участие в Олимпиаде в Южной Корее. Отдельным спортсменам разрешили выступить на Играх-2018, но только под нейтральным флагом. По решению МОК, российских спортсменов в Пхенчхане будут представлять как OAR (Olympic Athlete from Russia).
Итоговый вариант формы для хоккеистов, который был утвержден Международным олимпийским комитетом, максимально упрощен. Предусмотрены два цветовых решения: красная «домашняя» форма и белая «выездная». Надпись «Olympic athlete of Russia» выполнена единым шрифтом без выделения отдельных слов.
Напомним, к участию в Олимпиаде-2018 будут допущены только те российские спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к случаям применения допинга.
Фото www.championat.com
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”