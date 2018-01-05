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МОК не позволил россиянам размещать на олимпийской форме герб РФ

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 22:49 95

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Российским хоккеистам не дадут появиться на Олимпиаде-2018 в форме с российским гербом. С окончательно утвержденного варианта формы убрали также силуэт хоккеиста и вынесенное в отдельную строку название страны «Russia». Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Россиянам, напомним, после допингового скандала, ограничили участие в Олимпиаде в Южной Корее. Отдельным спортсменам разрешили выступить на Играх-2018, но только под нейтральным флагом. По решению МОК, российских спортсменов в Пхенчхане будут представлять как OAR (Olympic Athlete from Russia).

Итоговый вариант формы для хоккеистов, который был утвержден Международным олимпийским комитетом, максимально упрощен. Предусмотрены два цветовых решения: красная «домашняя» форма и белая «выездная». Надпись «Olympic athlete of Russia» выполнена единым шрифтом без выделения отдельных слов.

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Напомним, к участию в Олимпиаде-2018 будут допущены только те российские спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к случаям применения допинга.

Фото www.championat.com

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