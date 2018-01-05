В Одессе будет закрыто генконсульство Беларуси

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Беларуси. Отмечается, что дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию.

Постановление Совета министров от 9 марта 2011 года № 288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.

В дипломатическом представительстве, расположенном в курортной зоне Одессы — в Лермонтовском переулке, подтвердили информацию о закрытии. В подробности вдаваться не стали, отметив, что срок исполнения постановления — до 23 февраля.

Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.