В Одессе будет закрыто генконсульство Беларуси
Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Беларуси. Отмечается, что дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию.
Постановление Совета министров от 9 марта 2011 года № 288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.
В дипломатическом представительстве, расположенном в курортной зоне Одессы — в Лермонтовском переулке, подтвердили информацию о закрытии. В подробности вдаваться не стали, отметив, что срок исполнения постановления — до 23 февраля.
Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”