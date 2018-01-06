В аэропорту Торонто столкнулись два самолета (видео)
В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета.
Об этом говорится на странице аэропорта в Twitter.
Согласно сообщениям, инцидент произошел у Терминала 3.
В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737−800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с самолетом компании Sunwing, в результате чего возникло возгорание.
Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности, передает Reuters.
Напомним, ранее в Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский, 30 декабря, погибли три человек.
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