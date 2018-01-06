В аэропорту Торонто столкнулись два самолета (видео)

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета.

Об этом говорится на странице аэропорта в Twitter.

Согласно сообщениям, инцидент произошел у Терминала 3.

##BREAKING Two planes clipped wing & tail. Sunwing tail caught fire. A Westjet aircraft evacuated via slides. No injuries reported. Toronto Pearson Fire on scene. pic.twitter.com/iOTQlfwRwq — Tom Podolec (@TomPodolec) 5 января 2018 г.

В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737−800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с самолетом компании Sunwing, в результате чего возникло возгорание.

Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности, передает Reuters.

Напомним, ранее в Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский, 30 декабря, погибли три человек.