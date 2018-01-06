Боевики продолжают нарушать рождественское перемирие: один боец ВСУ ранен

Незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО.

«Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок нет и в дальнейшем», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении поздно вечером враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии — из минометов калибра 82-мм.

Напомним, ранее оккупанты открыли минометный огонь по защитникам шахты Бутовка.