Боевики продолжают нарушать рождественское перемирие: один боец ВСУ ранен
Незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО.
«Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок нет и в дальнейшем», — говорится в сообщении.
На Луганском направлении поздно вечером враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии — из минометов калибра 82-мм.
Напомним, ранее оккупанты открыли минометный огонь по защитникам шахты Бутовка.
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