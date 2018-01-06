ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.06 января 2018

Однажды судьба забросила меня в Мексику. Дело было зимой. Но зима тогда была у нас, в Украине, а в мексиканской столице, куда я прибыл в составе весьма и весьма высокой делегации, жара, помнится, стояла просто несусветная. В программе визита, розданной членам делегации, сплошь были указаны официальные приемы, переговоры, консультации и деловые встречи.

Понимая, что за предстоявшие несколько дней пребывания в Мехико нам не светит увидеть ни музеев, ни театров, ни даже сам город из окна экскурсионного автобуса, я предпринял некоторые шаги по изучению возможности хоть на несколько часов вырваться за город и собственными глазами увидеть знаменитые мексиканские пирамиды. Все ведь больше наслышаны о пирамидах египетских, более изученных европейцами, более европейцам доступных, со школьной скамьи знакомых каждому прилежному ученику как явление, похожее на архитектурное чудо, непонятно каким образом созданное людьми. И при этом мало кто знает, что построенные на другом конце света пирамиды ацтеков и майя и по масштабу, и по красоте намного превосходят своих египетских «конкурентов».

Удача мне улыбнулась. Для супруги руководителя всей нашей делегации была предусмотрена отдельная программа, в которую входило посещение пирамид. И каким-то совершенно невероятным образом я в числе нескольких членов делегации был приглашен сопровождать ее в этой поездке. Дальше все было как в каком-то сказочном сне — посещение города пирамид, интереснейший рассказ историка-экскурсовода о культуре и архитектуре ацтеков и майя, возможность по невероятно высоким каменным ступеням взобраться на самую вершину одной из пирамид, на которой находился старинный храм. Я к тому времени уже был наслышан о том, что когда-то ацтеки — отважные воины и весьма образованные по тем временам люди — в таких храмах, несмотря на свою образованность, проводили порой обряды жертвоприношения и даже употребляли в пищу фрагменты тел своих жертв, приготовленные по древним кулинарным, извините за выражение, рецептам. Честно говоря, воспринималось увиденное на пирамидах (с учетом этих небесспорных исторических сведений) достаточно настороженно.

Зато чуть позже, в конце нашей поездки, в большом — и абсолютно пустом — магазине сувениров, расположенном в тени огромного, высотой в несколько этажей (!) кактуса, нам объяснили, как полученный стресс легко снимается самым популярным в мире алкогольным напитком. Мы напрасно пытались предположить, виски это или водка. Оказалось, ни то и ни другое. Текила! Впервые в жизни попробовал тогда текилу. И сразу в таком необычном месте. Да еще и с соблюдением всех ритуальных требований к технологии получения удовольствия от употребления этой производной кактусового отжима: высокая тонкая рюмка, соль, кусочек лайма, без выдоха, что-то там успев загадать… Бред полный. Но напиток приятный. Особенно после пятой-шестой рюмки.

У нас в сельском доме под Киевом на стене до сих пор (вот уже больше двадцати лет!) висят вышитые вручную из грубых ниток красивые мексиканские коврики, привезенные из той поездки. Фарфора тогда я так и не нашел. Да и времени на поиски его просто не было. Зато много лет спустя встретился мне этот совершенно удивительный танцующий ацтек — крупный, яркий, навевающий памятные воспоминания о первом в моей жизни посещении пирамид и о первом же знакомстве с кактусовой горилкой под названием текила.

Всем сегодняшним именинникам желаю добра и счастья. И хороших праздников. И светлых воспоминаний. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ТАНЦУЮЩИЙ АЦТЕК

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1984 — 1987

Скульптор: Vicente Martínez

Высота: 65 cm