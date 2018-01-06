В ООН США вынесли Ирану предупреждение
Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана на заседании Совета Безопасности ООН, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Иранский режим сейчас „взят на карандаш“: мир будет смотреть за тем, что вы делаете», — заявила Хейли.
Она подчеркнула, что «американцев ничто не остановит, они будут проявлять свою солидарность».
Она также призвала Тегеран восстановить доступ к Интернету.
Напомним, ранее Соединенные Штаты собирались предупредить Совет ООН по правам человека (СПЧ), что могут выйти из его состава.
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