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США ввели санкции против еще четырех чиновников Венесуэлы

США ввели санкции против еще четырех чиновников Венесуэлы

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 8:56 25

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В пятницу, 5 января, Министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вашингтон внес в санкционный список четырех бывших и действующих официальных лиц Венесуэлы. В список Управления по контролю над иностранными активами Минфина США попали: экс-министр продовольствия, а ныне губернатор штата Арагуа Родольфо Марко Торрес, бывший губернатор штата Боливар Франсиско Хосе Ранхель Гомес и генерал-полковник боливарианской Национальной гвардии Фабио Энрике Саварсе Пабон.

Четвертый в списке — министр по делам национальной границы Херардо Хосе Искьердо Торрес.

Напомним, ранее Трамп заявлял о возможности проведения военной операции в Венесуэле.

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