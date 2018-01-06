Стало известно о ликвидации очередного боевика "ДНР"
На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне боевиков террористических «Л/ДНР».
Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.
В частности, боевик Владимир Соснов с позывным «Большой» был родом из села Самсоновка Луганской области.
36-летний украинец числился в бандформировании «милиция ЛНР» и проходил «службу» в так называемой 1 мотострелковой роте «ЛНР».
По данным блогера, боевик погиб в результате подрыва на осколочной заградительной мине.
Напомним, ранее боевики продолжают нарушать Рождественское перемирие.
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