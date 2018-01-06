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Стало известно о ликвидации очередного боевика «ДНР»

Стало известно о ликвидации очередного боевика "ДНР"

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 9:30 717

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На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне боевиков террористических «Л/ДНР».

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

В частности, боевик Владимир Соснов с позывным «Большой» был родом из села Самсоновка Луганской области.

36-летний украинец числился в бандформировании «милиция ЛНР» и проходил «службу» в так называемой 1 мотострелковой роте «ЛНР».

По данным блогера, боевик погиб в результате подрыва на осколочной заградительной мине.

Напомним, ранее боевики продолжают нарушать Рождественское перемирие.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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