В Киеве пропал студент (фото)

В Киеве разыскивают студента, который направился в университет и пропал.

Об сообщает «Информатор».

Дмитрий Вытыщенко вышел из дома в четверг, 4 января, в 15:30. Студент ушел в университет им. Богомольца узнать результаты экзамена, и больше его никто не видел.

Его жена рассказала, что вскоре телефон мужа перестал отвечать. С собой у молодого человека не было ни денег, ни ценностей.

Рост Вытыщенко 198 см, телосложение плотное, волосы светлые. Был одет в синюю болоньевую куртку с капюшоном, черные кожаные ботинки, серую шапку, темные штаны, серо-малиновый свитер. В последнее раз студента видели около дома по адресу: улица Шутова, 14б.

Напомним, ранее в Киеве предложили назвать улицу в честь погибшей Ирины Ноздровской