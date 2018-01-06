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В Киеве пропал студент (фото)

В Киеве пропал студент (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 10:05 331

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В Киеве разыскивают студента, который направился в университет и пропал.

Об сообщает «Информатор».

Дмитрий Вытыщенко вышел из дома в четверг, 4 января, в 15:30. Студент ушел в университет им. Богомольца узнать результаты экзамена, и больше его никто не видел.

Его жена рассказала, что вскоре телефон мужа перестал отвечать. С собой у молодого человека не было ни денег, ни ценностей.

Рост Вытыщенко 198 см, телосложение плотное, волосы светлые. Был одет в синюю болоньевую куртку с капюшоном, черные кожаные ботинки, серую шапку, темные штаны, серо-малиновый свитер. В последнее раз студента видели около дома по адресу: улица Шутова, 14б.

Напомним, ранее в Киеве предложили назвать улицу в честь погибшей Ирины Ноздровской

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