О. Джей Симпсон подает иск на 100 миллионов долларов против казино-отеля, из бара которого его выгнали за пьяный дебош

Команда юристов известного американского актера и спортсмена О. Джей Симпсона подготовила иск против казино-отеля Cosmopolitan в Лас-Вегасе. 70-летний Симпсон намерен отсудить у заведения сто миллионов долларов за инцидент, произошедший в баре отеля в ноябре прошлого года.

По словам сотрудников бара, Симпсон вел себя весьма агрессивно, угрожал персоналу и перебил множество стаканов. В итоге охранникам пришлось его выдворить. Теперь звезде запрещено появляться в этом баре, а также останавливаться в отеле Cosmopolitan.

Адвокат Симпсона утверждает, что его клиент не был пьян и не буянил. Но при этом подтверждает, что О. Джей был вынужден покинуть бар не по всей воле. По словам адвоката, сотрудники использовали «надуманный предлог», чтобы выставить Симпсона вон. Якобы казино заработало на этом скандале деньги, которые оно получило от СМИ, жаждущих заполучить информацию об инциденте, порочащем Симспона. Юристы требуют от казино предоставить записи видеокамер, которые могли бы подтвердить заявления о том, что Симпсон дебоширил в баре.

1 октября 2017 года О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы штата Невада. Он был приговорен к 33 годам заключения за вооруженное ограбление торговца спортивными кубками. Отсидев почти девять лет, О. Джей воспользовался своим правом и подал прошение об условно-досрочном освобождении. В числе условий выхода на свободу Симпсону было запрещено проявлять агрессию и употреблять алкоголь в больших количествах.

Ранее О. Джей Симпсон был судим по подозрению в убийстве своей жены Николь и ее любовника. Однако, в 1995 году, он был оправдан присяжными и избежал смертной казни или пожизненного заключения. Это разбирательство в США называли «судебным процессом века».

В качестве актера Симпсон, бывший игрок в американский футбол, известен по комедийной трилогии «Голый пистолет», фильмам «Негде спрятаться», «Козерог один», «Огневая мощь».