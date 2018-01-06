В Украине вспышка гепатита А - Минздрав
В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А, тогда как эпидемии нет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе заболели 47 человек, в том числе 6 детей.
По информации Минздрава, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у одного ребенка — форма течения тяжелая. В стационаре еще остаются 35 человек.
Напомним, ранее в Одесской области зафиксирована массовая вспышка гепатита.
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