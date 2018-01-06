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В Украине вспышка гепатита А&nbsp;— Минздрав

В Украине вспышка гепатита А - Минздрав

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 11:09 137

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В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А, тогда как эпидемии нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе заболели 47 человек, в том числе 6 детей.

По информации Минздрава, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у одного ребенка — форма течения тяжелая. В стационаре еще остаются 35 человек.

Напомним, ранее в Одесской области зафиксирована массовая вспышка гепатита.

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