В Украине вспышка гепатита А - Минздрав

В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А, тогда как эпидемии нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе заболели 47 человек, в том числе 6 детей.

По информации Минздрава, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у одного ребенка — форма течения тяжелая. В стационаре еще остаются 35 человек.

Напомним, ранее в Одесской области зафиксирована массовая вспышка гепатита.