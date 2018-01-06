Дочь знаменитого писателя Роальда Даля, мать известной модели Софи Даль, арестовали в США по обвинению в краже (фото)

Писательницу Тессу Даль, дочь знаменитого английского писателя Роальда Даля и мать известной модели Софи Даль, была арестована в США по обвинению в краже. 60-летняя женщина покинула отель в американском штате Коннектикут, не заплатив по счету около 5400 долларов. Служащие отеля обратились в полицию. Если Тесса будет признана виновной, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Судебное заседание по ее делу состоится 12 января.

Тесса Даль, пережившая в детстве несколько трагедий, ранее страдала алкоголизмом и наркозависимостью. Семь лет назад она поселилась в американском аббатстве и готовилась стать монахиней.

Отец Тессы (настоящее ее имя Шанталь Даль) — один из самых знаменитых детских писателей мира. Он является автором множества экранизированных Голливудом сказок. В числе его произведений — «Чарли и шоколадная фабрика», «Ведьмы», «Матильда»,"Джеймс и гигантский персик", «БДВ, или большой и добрый великан». В 1953 году биртанский писатель норвежского происхождения женился на голливудской звезде, обладательнице премии «Оскар» Патриции Нил («Жень, когда остановилась Земля», «Завтрак у Тиффани», «Хад»). До брака с Роальдом у Патриции был роман с женатым Гэри Купером, который на тот момент был самым востребованным актером Голливуда. После того как жена Купера заявила официальный протест, а его дочь на публике плюнула на Патрицию, ее связь с актером стала достоянием журналистов. Под влиянием общественного мнения актриса вынуждена была расстаться с Купером и сделать аборт.

У Даля и Патриции было пятеро детей. Однако их старшая дочь Оливия умерла от коревого энцефалита, а сын Тео получил травму мозга, когда его коляску сбило такси. В 1965 году, будучи беременной младшей дочерью, Патриция перенесла аневризму сосудов головного мозга и впала на три недели в кому. В в течение нескольких месяцев она была парализована, однако оправилась от недуга и даже смогла продолжить актерскую карьеру. В 1983 году Роальд и Патриция развелись. Роальд Даль умер 23 ноября 1990. Нил скончалась 8 августа 2010 года от рака легких.

Писательницу, актрису и модель Тессу Шанталь Даль журнал Time некогда называл в числе пяти самых красивых женщин мира. У нее четверо детей от трех разных мужчин — в том числе дочь Софи Даль, которую Тесса родила от актера Джулиана Холлоуэя. Софи, известнная своей пышной фигурой, стала одной из самых известных моделей Великобритании. Перед своей смертью Роальд даль говорил о Тессе: «Она — самый сложный ребенок из всех моих детей, нов то же время и самый интересный».

Тесса с дочерью Софи

Роальд Даль с женой Патрицией и детьми — Оливией, Тессой и Тео

