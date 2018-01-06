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Одна из стран ЕС отказалась от безвиза с Украиной

Одна из стран ЕС отказалась от безвиза с Украиной

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 11:42 1719

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Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью «Новому времени».

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — заявила она.

Напомним, ранее журналисты предоставили доказательства российского следа в убийстве Амины Окуевой.

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