Одна из стран ЕС отказалась от безвиза с Украиной
Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью «Новому времени».
По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.
«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — заявила она.
Напомним, ранее журналисты предоставили доказательства российского следа в убийстве Амины Окуевой.
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