Одна из стран ЕС отказалась от безвиза с Украиной

Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью «Новому времени».

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — заявила она.

Напомним, ранее журналисты предоставили доказательства российского следа в убийстве Амины Окуевой.