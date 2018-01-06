В Конча-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе (фото)

В Конча-Заспе, на Новообуховской трассе, около санатория «Жовтень» произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit около 7:00 утра.

В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40−45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От места удара до места, где лежало тело порядка 100 метров. Возможно, автомобиль «протащил» женщину под колесами либо ее отбросило от удара.

Водитель скрылся с места происшествия.

Напомним, ранее 3 января в Киеве недалеко от контрольного поста полиции Гостомель произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.