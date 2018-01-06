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В Саудовской Аравии задержали 11 принцев

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 13:31 255

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В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ в субботу.

Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику.

«Им сообщили об ошибке их требований, но они отказались покинуть Каср аль-Хокм. Королевской охране было поручено … вмешаться, и принцы были задержаны и помещены в тюрьму Аль-Хайера, в ожидании суда», — сообщает местное издание sabq.org со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета.

Напомним, одного из богатейших людей мира аль-Валида Бен Талала подвешивали за ноги вниз головой.

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