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Под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы

Под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

06.01.2018 14:05 122

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине сегодня, 6 января, на трассе Львов -Шегини.

Как сообщили «Фактам» в Департаменте защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации, в селе Гостинцево Мостисского района произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля.

В результате ДТП пострадало семь человек — оба водителя и пассажиры, которые были доставлены в Мостисскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи, два человека были отправлены на амбулаторное лечение. Госпитализировано пять человек (в возрасте от 19 до 32 лет) в состоянии средней тяжести. Из них трое граждан Молдовии и два жителя Николаевской области. Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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