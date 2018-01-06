Под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине сегодня, 6 января, на трассе Львов -Шегини.

Как сообщили «Фактам» в Департаменте защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации, в селе Гостинцево Мостисского района произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля.

В результате ДТП пострадало семь человек — оба водителя и пассажиры, которые были доставлены в Мостисскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи, два человека были отправлены на амбулаторное лечение. Госпитализировано пять человек (в возрасте от 19 до 32 лет) в состоянии средней тяжести. Из них трое граждан Молдовии и два жителя Николаевской области. Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.