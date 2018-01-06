На Донетчине задержан пироман, совершивший 27 поджогов (ФОТО)

Полицейские города Краматорска Донецкой области задержали пиромана, который в течение месяца совершил 27 поджогов на территории города. Правонарушителю всего 18-ть лет, он студент. Поджоги в течение месяца совершал практически ежедневно в один и тот же период суток — с 13 до 21 часа, — рассказали «ФАКТАМ» в Краматорском отделе полиции.

Молодой человек рассказал, что поджигал дома и подъезды, затем наблюдая, как пожарные борются с огнем. Эта картина так его привлекала, что останавливаться он не собирался, если бы его деятельность не прекратили полицейские, установив личность поджигателя, который причастен к серии поджогов в частных домовладениях и на чердаках и лестницах тех многоэтажных домов, в которые он смог проникнуть беспрепятственно. Притом, если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога.

То, что от его действий могут погибнуть люди, его не беспокоило. Только чудом никто из жильцов не пострадал. Краматорским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 194 часть 2 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общественно опасным путем». Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Фото Краматорского отдела полиции