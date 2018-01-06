Вита Семеренко выиграла бронзу в гонке в Оберхофе

Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 10 километров в рамках 4 этапа женского Кубка мира по биатлону, который состоялся в немецком Оберхофе.

Украинка продемонстрировала идеальную стрельбу — выбила 20 из 20.

Удалось отыграть несколько мест также Елене Пидгрушной — с 25-й на 18-ю позицию, а Анастасия Меркушина финишировала 25-й, стартовав 32-й. И у Елены, и у Насти по одному промаху в пасьюте.

Победу в гонке очень легко отпраздновала Анастасия Кузьмина, которая несмотря на два промаха финишировала с внушающим преимуществом в минуту! Доротея Вирер, которой удалось пройти пасьют без промахов, поднялась с 16-го места и выиграла серебро.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+1+1+0) 30:49.5

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +1:04.4

3. Вита Семеренко (Украина, 0+0+0+0) +1:10.2

4. Вероника Новаковская (Польша, 0+0+0+0) +1:17.1

5. Кайса Макарайнен (Финляндия, 1+0+1+1) +1:23.4

6. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0+1+1) +1:28.8

13. Юлия Джима (1+0+0+0) +2:01.4

17. Елена Пидгрушная (0+0+1+0) +2:25.8

25. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +2:52.6

56. Ирина Варвинец (1+1+1+0) +6:12.7