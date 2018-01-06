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США планирует намерении выделить $18 млрд на строительство «стены» с Мексикой

США планирует выделить $18 млрд на строительство "стены" с Мексикой

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 16:00 71

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Администрация Трампа планирует выделить 18 миллиардов долларов на начальный этап строительства пограничной стены с Мексикой.

Об этом сообщает The Washington Post.

Деньги планируется направить на строительство около 508 км нового ограждения и укрепления еще 655 км существующего.

Кроме указанной суммы потребуется 8 млрд долларов для оплаты труда дополнительного персонала и обучения, 5 млрд на новые пограничные технологии и не менее 1 млрд для строительства дополнительных подъездных дорог.

Напомним, США ввели санкции против еще четырех чиновников Венесуэлы.

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