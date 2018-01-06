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На Рождество порядок будут охранять 18 тыс человек

На Рождество порядок будут охранять 18 тыс человек

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 16:44 50

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На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает Украинская правда.

Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, полиция на Рождество будет катать детей на патрульном автомобиле

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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