На Рождество порядок будут охранять 18 тыс человек
На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей.
Об этом сообщает Украинская правда.
Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.
По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.
Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, полиция на Рождество будет катать детей на патрульном автомобиле
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