Полиция задержала водителя, сбившего женщину в Конче-Заспе

Полицейские задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который совершил смертельный наезд на женщину в Конче-Заспа под Киевом и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

После тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя, а вскоре задержали и самого подозреваемого.

По словам задержанного водителя, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.

«Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины «, — говорится в сообщении.

По ст. 208 УПК водителю светит 8 лет лишения свободы.

Напомним, 6 декабря рано утром в Конче-Заспе водитель Форда сбил женщину на переходе, погибшую отбросило на 100 метров.