Полиция задержала водителя, сбившего женщину в Конче-Заспе
Полицейские задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который совершил смертельный наезд на женщину в Конче-Заспа под Киевом и скрылся с места преступления.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
После тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя, а вскоре задержали и самого подозреваемого.
По словам задержанного водителя, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.
«Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины «, — говорится в сообщении.
По ст. 208 УПК водителю светит 8 лет лишения свободы.
Напомним, 6 декабря рано утром в Конче-Заспе водитель Форда сбил женщину на переходе, погибшую отбросило на 100 метров.
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