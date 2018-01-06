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Полиция задержала водителя, сбившего женщину в Конче-Заспе

Полиция задержала водителя, сбившего женщину в Конче-Заспе

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 17:59 245

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Полицейские задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который совершил смертельный наезд на женщину в Конче-Заспа под Киевом и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

После тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя, а вскоре задержали и самого подозреваемого.

По словам задержанного водителя, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.

«Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины «, — говорится в сообщении.

По ст. 208 УПК водителю светит 8 лет лишения свободы.

Напомним, 6 декабря рано утром в Конче-Заспе водитель Форда сбил женщину на переходе, погибшую отбросило на 100 метров.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

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