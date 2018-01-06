В Литве звезду советского кино подозревали в связях с КГБ

Литовский актер Донатас Банионис, который часто снимался в советских фильмах, был завербован КГБ. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, пишет Капитал.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент „Бронос“ (Донатас Банионис) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США», — сообщили в центре.

По данным, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.

Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах. «Никто не хотел умирать» (1965), «Мертвый сезон» (1968), «Король Лир» (1970) «Гойя, или Тяжкий путь познания» (1971), «Солярис» (1972) — работы Баниониса в этих лентах по праву считаются всемирной киноклассикой и любимы зрителями разных поколений.