В Сирии от авиаударов сил Асада погибли не менее 17 человек
В субботу, 6 декабря, в результате авиаударов со стороны режима Башара Асада и РФ в Сирии погибли не менее 17 гражданских лиц.
Об этом сообщает AFP.
В районе Хаммурие в результате бомбардировки погибли 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Два человека были убиты в городе Мадира и трое в Ербини.
Также 35 человек получили ранения.
Напомним, ранее в результате авиаудара на границе Афганистана и Пакистана погиб 12-летний внук Усамы бен Ладена.
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