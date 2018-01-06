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В Сирии от авиаударов сил Асада погибли не менее 17 человек

В Сирии от авиаударов сил Асада погибли не менее 17 человек

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 19:59 71

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В субботу, 6 декабря, в результате авиаударов со стороны режима Башара Асада и РФ в Сирии погибли не менее 17 гражданских лиц.

Об этом сообщает AFP.

В районе Хаммурие в результате бомбардировки погибли 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Два человека были убиты в городе Мадира и трое в Ербини.

Также 35 человек получили ранения.

Напомним, ранее в результате авиаудара на границе Афганистана и Пакистана погиб 12-летний внук Усамы бен Ладена.

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