Сто лет назад были введены первые украинские деньги – 100 карбованцев

-- Первые украинские деньги были введены 100 лет назад в канун Рождества, -- рассказал «ФАКТАМ» директор Музея Украинской Революции 1917−1921 годов Александр Кучерук. — Украинская Народная Республика тогда еще формально входила в состав Российской республики. Но власть в Петрограде была у заговорщиков -- большевиков. Центральная Рада их не признавала, поэтому наличные деньги в Украину поступать перестали. Нужно было срочно наладить выпуск собственных купюр.

-- Еще летом 1917 году Центральная Рада объявила конкурс на разработку украинских денег, -- рассказал «ФАКТАМ» ведущий научный сотрудник Национального музея истории Украины кандидат исторических наук Андрей Бойко-Гагарин. — На рассмотрения конкурсной комиссии было представлено порядка 300 эскизов. Предпочтение эксперты отдали работе талантливого художника-графика Георгия Нарбута.

-- Фабрики по выпуску банкнот в Киеве не было, поэтому первые украинские деньги отпечатали в обычной типографии на улице Пушкинской, 4, которая принадлежала Василию Кульженко, -- продолжает Александр Кучерук. -- Это были купюры только одного номинала -- достоинством 100 карбованцев. Тираж уже был готов, но запаздывали парламентарии. Как только они приняли временный Закон об украинских деньгах, купюры тут же пустили в оборот. В законе указывалось, что карбованцы — это временная денежная единица. Постоянной будет гривна, а разменная монета получит название «шаг». Один карбованец приравнивается по стоимости к одному российскому рублю и двум будущим гривнам.

Золотого запаса Украина не имела, поэтому на нарбутовских 100 карбованцах было указано, что деньги гарантируются всем достоянием республики. Интересно, что официально тризуб тогда еще не был государственным символом, но на этих банкнотах он был изображен. Надписи на 100 карбованцах были выполнены на четырех языках: украинском, русском, польском и идиш.

-- Эта купюра имеет цвет желтка, поэтому в народе ее прозвали «яичницей», -- продолжает Андрей Бойко-Гагарин. — Первые банкноты были весьма слабо защищены от подделки, поэтому вскоре в обращении появились фальшивки.

Одновременно со 100 карбованцами в ходу оставались рубли. Было туго с мелочью. Дело в том, что царские копейки содержали драгметаллы, поэтому население прятала монеты на «черный» день.

На то, чтобы наладить чеканку собственных монет, требовалось время. Поэтому решили, что на первых порах вместо мелочи будут использоваться почтовые марки УНР. На их обороте ставили штамп с надписью: «Ходить на рiвнi з дзвiнкою мотетою». Марки тоже стали массово подделывать. Георгий Нарбут собрал коллекцию из примерно 20 различных фальшивок. Опознать их было не сложно — фальшивомонетчикам не удавалось, как следует, повторить зубцы.

-- Кстати, на чеканку шагов правительство УНР планировало использовать бронзу, из которой были отлиты памятники царской России, не представлявшие художественной ценности, -- добавляет Александр Кучерук. — Однако до выпуска собственных монет в молодой державе так и не дошло.

-- Первые гривны были отпечатаны при правлении гетмана Павла Скоропадского в Германии, -- продолжает Андрей Бойко-Гагарин. — Затем гривны печатали и территории УНР.

На фото

В народе 100 карбованцев называли «яичница» -- из-за желтого цвета купюры