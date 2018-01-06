В Запорожье возле храма УПЦ МП избили местных жителей, которые принесли туда куклу

В Запорожье возле храма Московского патриархата неизвестные избили двух мужчин, которые принесли туда игрушку.

Как сообщает местный сайт 061.ua, один из избитых оказался бойцом АТО.

По словам волонтера, на мужчин, которые принесли игрушки к храму, напали двое неизвестных в масках. Предположительно, нападавшие могут иметь отношение к организации Радомир: по словам пострадавших, охранник храма звонил и вызывал их.

Пострадавшие собираются писать заявление в полицию.

Напомним, акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, которая случилась 31 декабря. 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и выпрыгнул. Как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.