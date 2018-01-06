В ВСУ отрицают существование "Грузинского легиона"

Руководство 54-й ОМБр ВСУ отрицает существование в составе бригады отдельного «Грузинского легиона».

Об этом говорится в заявлении на странице подразделения в Facebook.

«Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины — иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако заявляем, что отдельного подразделения под названием „Грузинский легион“ в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда не существовало», — говорится в сообщении.

В 54 механизированной бригаде отметили, что в 2016 году десятки иностранцев добровольно заключили контракты с ВСУ и служат в составе штатных подразделений воинских частей.

Напомним, ранее военное подразделение «Грузинский национальный легион» 20 декабря в полном составе вышло из состава 54-й Отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ.