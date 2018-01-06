Умер американец, побывавший на Луне

В пятницу, 5 января, в возрасте 87 лет скончался американский астронавт Джон Янг. В сообщении НАСА говорится:"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла".

Всего Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях «Джемини», «Аполлон» и «Колумбия». Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех астронавтов в истории американского аэрокосмического агентства.

Джон Янг родился 24 сентября 1930 года в Сан-Франциско. Затем семья переехала сначала в Джорджию, а потом — во Флориду. Там Джон окончил школу в 1948 году. Учился в Технологическом институте штата Джорджия. Служил на флоте. В 1959 году стал военно-морским летчиком. Установил два мировых рекорда на самолетах Phantom II. В общей сложности налетал на различных аппаратах 15 тысяч 275 часов.

В 1962 году был принят в отряд астронавтов НАСА. Через три года совершил вместе с Гасом Гриссомом первый американский пилотируемый полет в космос на корабле «Джемини-3». В 1966 году снова отправился на орбиту как командир корабля «Джемини-10».

В 1969 году был командиром корабля «Аполлон-10», который доставил американскую экспедицию на Луну. Его коллеги Томас Стаффорд и Юджин Кернан совершили высадку на поверхность спутника Земли, а Янг в это время оставался один на борту корабля. 26 мая 1969 году «Аполлон-10» благополучно вернулся на Землю, установив при этом рекорд скорости для космического аппарата, управляемого человеком — 39 тысяч 897 километров в час.

В апреле 1970 года Янг, находясь в центре управления полетами НАСА внес главный вклад в спасение экипажа корабля «Аполлон-13».

В 1972 году Джон снова отправился в космос на «Аполлоне-16». В ходе этой экспедиции он высадился на поверхности Луны.

В апреле 1981 года Янг стал командиром первого американского шаттла. Это был корабль «Колумбия». Джон вошел в историю как астронавт, первым поднявший на орбиту шаттл и первым приземлившийся на нем.

Последний раз Джон Янг летал в космос в ноябре 1983 года. И это снова был шаттл «Колумбия».

Янг вышел на пенсию в 2004 году в возрасте 74 лет. Он был дважды женат. С первой женой развелся после 16 лет брака, от которого у него остались сын и дочь. Со второй женой жил в Техасе до самой своей смерти.

Напомним, в декабре 2017 года скончался американский астронавт Брюс Макэндлесс.