Четыре женщины обвиняют двукратного лауреата "Оскара" и обладателя двух "Эмми" в изнасилованиях и домогательствах

Секс-скандал в Голливуде, начавшийся осенью 2017 года, и не думает утихать. Обвинения в преступлениях сексуального характера выдвигаются против все новых и новых известных кинематографистов.

В пятницу, 5 января, стало известно, что три женщины назвали насильником режиссера и сценариста Пола Хаггиса. Он является лауреатом двух премий «Оскар», двух премий «Эмми» и семи премий «Джемини» (канадский аналог «Эмми»). Хаггис известен как создатель сериала «Уокер, техасский рейнджер», а также оскароносных фильмов «Столкновение» и «Малышка на миллион». Ему 64 года. Он женат вторым браком, воспитывает четырех детей.

Первое обвинение против Хаггиса было выдвинуто в декабре. Иск подала публицист Хэйли Брист. Она утверждала, что Пол изнасиловал ее в 2013 году. Режиссер категорически отверг обвинение. Он заявил, что Брист пыталась шантажировать его и требовала 9 миллионов долларов.

История попала в СМИ, и вот теперь еще три женщины заявили о том, что они якобы были жертвами сексуальных домогательств со стороны Хаггиса. Одна утверждает, что он принудил ее сначала к оральному сексу, а затем изнасиловал. Две другие говорят, что с трудом избавились от Пола, который их домогался.

Адвокат Хаггиса Кристин Лепера заявила, что ее клиент категорически отвергает все эти обвинения. Она подчеркнула, что согласно имеющимся у нее сведениям, эти женщины были специально наняты юридической фирмой, которая представляет интересы Хэйли Брист. А за всей этой клеветнической кампанией стоит церковь сайентологов, которая не может простить Хаггису то, что он публично отрекся от нее.

Напомним, наиболее громкими именами, оказавшимися в центре грандиозного секс-скандала в Голливуде в 2017 году стали известный кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси, режиссер Джеймс Тобак. Также обвинения выдвигались против Дастина Хоффмана, Сильвестра Сталлоне, Стивена Сигала и других кинозвезд.