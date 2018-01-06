В Москве "заминировали" аэропорт и несколько вокзалов

В субботу, 6 января, в Москве (Россия) в аэропорту Домодедово и на нескольких вокзалах: Казанском, Ленинградском и Ярославском проводилась проверка из-за сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Эвакуация на «заминированных» объектах на время проверки не проводилась.

«Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и трех московских вокзалах оказались ложными», — отметил источник.

Напомним, ранее в Одессе задержали юношу, который сообщил о ложном минировании аэропорта и требовал 4 млн грн.