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В Москве «заминировали» аэропорт и несколько вокзалов

В Москве "заминировали" аэропорт и несколько вокзалов

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 23:44 186

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В субботу, 6 января, в Москве (Россия) в аэропорту Домодедово и на нескольких вокзалах: Казанском, Ленинградском и Ярославском проводилась проверка из-за сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Эвакуация на «заминированных» объектах на время проверки не проводилась.

«Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и трех московских вокзалах оказались ложными», — отметил источник.

Напомним, ранее в Одессе задержали юношу, который сообщил о ложном минировании аэропорта и требовал 4 млн грн.

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