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Кадр из фильма «Леди Птица»

Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм 2017 года

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

06.01.2018 23:54 109

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В субботу, 6 января, Национальное общество кинокритиков США (NSFC) объявило лауреатов своей ежегодной премии. Лучшим фильмом 2017 года признан «Леди Птица».

Снявшая эту трагикомедию Грета Гервиг названа лучшим режиссером и лучшим сценаристом. Исполнительница одной из ролей в фильме Лори Меткаф победила в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Лучшим актером второго плана признан Уиллем Дефо за роль в картине «Проект Флорида».

Салли Хоукинс получила премию NSFC как лучшая актриса 2017 года. Она исполнила главную женскую роль в фильме «Форма воды» культового режиссера Гильермо дель Торо.

Исполнитель главной роли в картине «Прочь» Дэниел Калуйа назван лучшим актером.

Лучшим иностранным фильмом NSFC объявило румынскую драму «Выпускной» Кристиана Мунджиу.

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