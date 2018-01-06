Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм 2017 года

В субботу, 6 января, Национальное общество кинокритиков США (NSFC) объявило лауреатов своей ежегодной премии. Лучшим фильмом 2017 года признан «Леди Птица».

Снявшая эту трагикомедию Грета Гервиг названа лучшим режиссером и лучшим сценаристом. Исполнительница одной из ролей в фильме Лори Меткаф победила в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Лучшим актером второго плана признан Уиллем Дефо за роль в картине «Проект Флорида».

Салли Хоукинс получила премию NSFC как лучшая актриса 2017 года. Она исполнила главную женскую роль в фильме «Форма воды» культового режиссера Гильермо дель Торо.

Исполнитель главной роли в картине «Прочь» Дэниел Калуйа назван лучшим актером.

Лучшим иностранным фильмом NSFC объявило румынскую драму «Выпускной» Кристиана Мунджиу.