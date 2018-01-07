Боевики за сутки трижды нарушили перемирие - Штаб

В зоне проведения АТО на Донбассе за прошедшие сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении боевики из 120-мм минометов вели огонь по защитникам Троицкого и выпустили в их сторону более 10 мин. Возле Станицы Луганской боевики нарушали перемирие со стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлую порц суток, — из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.