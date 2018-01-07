ВСУ передали родственникам останки погибших боевиков

Процесс передачи останков прошел на КПВВ «Станица Луганская» в преддверии Рождества.

Тела были найдены в сентябре прошлого года поисковой группой гражданско-военного сотрудничества около города Счастье. Судя по всему, это были представители незаконных вооруженных формирований, погибшие в 2014—2015 годах.

После того, как были установлены личности погибших и проведены следственные действия и ДНК-экспертизы, останки передали родственникам, проживающим на временно оккупированной территории Луганской области.

Все это проходило в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200», в котором участвуют ВСУ, Национальная полиция Украины и органы судебно-медицинской экспертизы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ВСУ отрицают существование «Грузинского легиона».