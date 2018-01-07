У Китая столкнулись два судна (фото)
У восточного побережья Китая столкнулись два судна, в результате чего 32 члена экипажа пропали.
Об этом передает телеканал «CGTN».
Так, панамский нефтяной танкер и грузовой корабль Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая в 20.00 6 января.
Уточняется, что панамский корабль принадлежит иранской компании, на его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш.
Напомним, ранее ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся в Малаккском проливе с 180-метровым танкером.
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