У Китая столкнулись два судна (фото)

У восточного побережья Китая столкнулись два судна, в результате чего 32 члена экипажа пропали.

Об этом передает телеканал «CGTN».

Так, панамский нефтяной танкер и грузовой корабль Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая в 20.00 6 января.

Уточняется, что панамский корабль принадлежит иранской компании, на его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш.

Напомним, ранее ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся в Малаккском проливе с 180-метровым танкером.