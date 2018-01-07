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Shvets Museum

ФИГУРКА ДНЯ.
"Фарфоровые" истории.
07 января 2018

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Из будущей киевской экспозиции
частной коллекции «Shvets Museum»

Христос народився… Славімо його!

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік!

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили.

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато.

Щоб у будні і на свято

Ваші гнутися столи.

Щоб здорові всі були!

Христос народився. Славімо його!

Александр ШВЕЦ

ИИСУС, МАРИЯ И ИОСИФ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1990 — 2002

Скульптор: José Puche

Размер: 32×25 cm

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