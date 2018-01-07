ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.07 января 2018
Христос народився… Славімо його!
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік!
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили.
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато.
Щоб у будні і на свято
Ваші гнутися столи.
Щоб здорові всі були!
Христос народився. Славімо його!
Александр ШВЕЦ
ИИСУС, МАРИЯ И ИОСИФ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1990 — 2002
Скульптор: José Puche
Размер: 32×25 cm
Фигурка дня: ранее (по датам)
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