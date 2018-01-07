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В Киеве на Подоле произошло убийство (фото, видео)

В Киеве на Подоле произошло убийство (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 11:34 1408

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В воскресенье, 7 января, в Киеве на улице Константиновской произошло убийство.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Как отмечается, ночью на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на ул. Константиновской, 27 (Подол), убит человек.

По сообщению женщины, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры на втором этаже на улицу. Соседи также добавили, что в этой квартире постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

«На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли мертвого мужчину возрастом около 40 лет», — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее стали известны подробности жестокого избиения студента бандой детей под Киевом.

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