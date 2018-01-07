Переход Коутиньо из «Ливерпуля» обошелся «Барселоне» в 120 млн евро плюс 40 млн – в виде бонусов

Лидер чемпионата Испании «Барселона» официально объявила о трансфере 25-летнего полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Покупка футболиста сборной Бразилии обошлась каталонскому гранду в 120 миллионов евро, еще 40 миллионов земляки «Битлз» могут получить в виде бонусов. Соглашение рассчитано на пять с половиной лет. Сумма оступных — 400 миллионов в евровалюте.

Коутиньо воспитывался в бразильском клубе «Васко да Гама», а в 2010 году перебрался в миланский «Интер». Там «малышу» (его рост — всего 171 см) заиграть не удалось и в 2013-м он перешел в «Ливерпуль» (девять мячей и 12 голевых передач в 20 поединках текущего сезона). В составе сборной Бразилии полузащитник провел 25 матчей, семь раз поразив ворота соперника.

Кстати, Коутиньо стал вторым в списке самых дорогостоящих футболистов в истории мирового футбола. За большую сумму — 222 миллиона евро — из «Барселоны» в «ПСЖ» перешел другой бразилец -- Неймар. Новичка «Барсы» может обойти французский «вундеркинд» Килиан Мбаппе, но «Пари Сен-Жермен» пока не активизировал опцию обязательного выкупа контракта игрока у «Монако» за 180 миллионов евро.

В топ-десятку самых дорогих трансферов мирового футбола также входят:

Усман Дембеле (из «Боруссии» Д. в «Барселону») и Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед») -- по 105 млн евро;

Гарет Бэйл (из «Тоттенхэма» в «Реал») -- 100,8 млн;

Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед» в «Реал») -- 94 млн;

Гонсало Игуаин(из «Наполи» в «Ювентус») -- 90 млн;

Неймар (из «Сантоса» в «Барселону») -- 86,2 млн;

Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед») -- 84,8 млн;

Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль») -- 84,5 млн.

Добавлю, что уход Фелиппе Коутиньо из любимой команды настолько возмутил одного из фанатов «Ливерпуля» в Ираке, что он снял видео, на котором сжег футболку бразильского футболиста. Не остановил болельщика даже тот факт, что «Ливерпуль» дарит всем поклонникам команды, которые приобрели футболки Коутиньо образца текущего сезона в официальных магазинах клуба, ваучеры на 50 фунтов стерлингов (56 евро).