Путина показали с очередной новой женщиной
Российский лидер Владимир Путин на Рождество побывал в родном городе. Около полуночи он прибыл в петербургский храм святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Вот как прокомментировала новость в «Фейсбуке» российская журналистка Елена Рыковцева: «Ну, а так они все время показывают Путина с какой-то новой женщиной. У нас каждое Рождество рождается первая леди. То рыбачка Соня. Теперь эта, пока не знаю, как звать. Ну и еще у шестерых как минимум впереди минута рождественской славы».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что газета USA Today объявила, что «Россия снова стала империей зла».
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