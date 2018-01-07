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Путин

Путина показали с очередной новой женщиной

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

07.01.2018 12:14 2186

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Российский лидер Владимир Путин на Рождество побывал в родном городе. Около полуночи он прибыл в петербургский храм святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Вот как прокомментировала новость в «Фейсбуке» российская журналистка Елена Рыковцева: «Ну, а так они все время показывают Путина с какой-то новой женщиной. У нас каждое Рождество рождается первая леди. То рыбачка Соня. Теперь эта, пока не знаю, как звать. Ну и еще у шестерых как минимум впереди минута рождественской славы».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что газета USA Today объявила, что «Россия снова стала империей зла».

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

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