Во Флориде некий счастливчик купил за 2 доллара билет, принесший ему 450 миллионов долларов

В субботу, 6 января, стало известно, что какой-то счастливчик из Флориды сорвал джек-пот в размере 450 миллионов долларов! Билет лотереи Mega Millions, на который выпал этот огромный выигрыш, был куплен в магазине 7-Eleven в городе Порт-Ричи.

Тираж состоялся вечером 5 января. Счастливыми оказались числа 28, 30, 39, 59, 70. Особый шар Mega Ball выпал с числом 10. Именно эта комбинация и принесла джек-пот обладателю билета. Шансы на выигрыш оценивались как 1 к 302,5 миллиона.

Это четвертый по величине джек-пот в истории лотереи Mega Millions, выпавший на один билет. Рекорд был установлен в 2012 году и составил 656 миллионов долларов.

Однако в пятницу, 5 января, «лотерейные» миллионы для американцев на закончились. На следующий день, 6 января, состоялся тирад еще одной популярной лотереи — Powerball. На кону стоял джек-пот в размере 570 миллионов долларов!

Претендовать на него смогут те, у кого в билете отмечена комбинация чисел 12, 29, 30, 33, 61 плюс 26. На данный момент пока не ясно, удалось ли кому-то сорвать этот джек-пот. Шансы оцениваются ка 1 к 292,2 миллиона.