Новичок «Динамо» Артем Шабанов: «Я не суеверный, поэтому хотел бы взять себе 13-й номер»

Вслед за покупкой у датского «Копенгагена» 24-летнего полузащитника сборной Словении Беньямина Вербича киевское «Динамо» пополнило свои ряды центральным защитником донецкого «Олимпика» Артемом Шабановым, который в текущем сезоне провел в чемпионате страны 18 матчей (все в основном составе). Контракт 25-летнего уроженца Киева с «бело-синими» рассчитан на четыре года.

Шабанов — воспитанник академии «Динамо», в которой занимался до 2007 года, после чего перешел в школу столичного «Арсенал». В премьер-лиге он дебютировал в сентябре 2013-го в матче против «Севастополя» (3:1). Затем, в октябре, провел свой второй матч за основную команду «канониров», отыграв всю игру против киевского «Динамо». Этот поединок стал последним для «Арсенала», после чего клуб снялся с соревнований, а футболисты получили статус свободных агентов.

В 2014 году Шабанов перешел в луцкую «Волынь», затем непродолжительное время выступал за «Сталь» из Каменского, после чего оказался в донецком «Олимпике».

В ноябре 2017-го футболист дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче со словаками во Львове (2:1).

-- Признаюсь честно, я безумно рад перейти в «Динамо», -- цитирует Артема Шабанова официальный сайт столичного клуба. -- Находился на отдыхе и до конца не верил, что переход осуществится. «Динамо» -- это моя мечта с детства. Когда был ребенком, занимался в клубной школе. Чувствую огромное желание проявить себя в «Динамо».

-- У вас уже был разговор с главным тренером Александром Хацкевичем?

-- Пока была только поверхностная беседа. Он позвонил и спросил, хочу ли я попробовать себя в «Динамо». Я ответил, что у меня есть огромное желание, но о том, какие ко мне будут требования, предметного разговора не было. Наверняка, на меня рассчитывают, как на центрального защитника, а вот детали, думаю, мы обсудим позже.

-- С кем из игроков «Динамо» знакомы? С кем-то обсуждали предстоящий переход?

-- Если честно, толком ни с кем не знаком. Знаю только Зураба Очигаву, который был арендован «Олимпиком» из «Динамо», но и с ним ничего не обсуждал. Я вообще до последнего никому ничего не говорил, чтобы не сорвалось. Познакомлюсь с ребятами уже на сборах, во время рабочего процесса.

-- Вы — центральный защитник, а на каких позициях еще можете сыграть в случае необходимости?

-- В «Волыни» выступал на позиции левого защитника и опорного полузащитника. Где тренер посчитает нужным, там и сыграю. Но любимое место — центр защиты.

-- Много мячей забили на своей позиции? Какой самый запоминающийся?

-- Забил один-единственный, поэтому он, естественно, запомнился. Будучи игроком «Волыни», на снегу в Днепре забил «Мариуполю».

-- Уже выбрали для себя номер, под которым будете выступать?

-- Мне бы хотелось взять 13-й. Только вот еще не знаю, свободен ли он. Я не суеверный, постоянно играл под этим номером. Правда, в «Стали» пришлось поменять 13-ку, потому что она была занята. Да и в «Олимпике» под 13-м играл Артем Кичак, так что я взял 15-й. В «Динамо» 15-й, кажется, тоже занят.

-- Сейчас время отпуска, какие ваши планы на время до начала сборов?

-- На отдых я уже съездил — был в Египте, а Рождество проведу с родителями. После этого буду готовиться к сборам. Мы собираемся с ребятами поиграть в футбол, чтобы поддерживать форму.