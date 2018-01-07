Сокрушительное ДТП в центре Одессы: три иномарки – «всмятку», есть пострадавшая

Поздно вечером 6 января в центре Одессы, на Тираспольской площади, джип Jeep Grand Cherokee под управлением иностранца «протаранил» три иномарки. При этом сам джип едва не въехал в магазин.

- ДТП произошло в районе 22.30, — сообщили в управлении патрульной полиции. — Водитель джипа совершил наезд на припаркованные автомобили Mazda, Toyota, RenaultLogan. В результате аварии телесные повреждения получила пассажир джипа. Она госпитализирована.

По информации патрульных, явных признаков алкогольного опьянения у водителя джипа не было. За рулем этой иномарки находился молодой мужчина, по предварительным данным, под воздействием наркотических средств.

Как уточнил представитель полиции, водитель — гражданин одной из стран дальнего зарубежья.

По словам очевидцев ДТП, джип мчался «на солидной скорости со стороны улицы Жуковского и, не справившись с управлением, въехал в припаркованные авто на Тираспольской площади. Машина остановилась всего в нескольких метрах от входа в магазин». Все 4 иномарки получили значительные повреждения. Автомобиль Mazda — настолько значительные, что не подлежит восстановлению. Серьезно «смята» и Toyota, которую в результате удара «буквально сорвало с места и она снесла электроопору»…

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ЧП, водитель джипа направлен на экспертизу. Начато расследование.

+ Фото Дарьи Сидоровской