В Индии произошло сильное землетрясение
На северо-востоке Индии 7 января, в воскресенье, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур», — говорится в сообщении.
На данный момент неизвестно о пострадавших.
Напомним, в центральной Италии произошло землетрясение.
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