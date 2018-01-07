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В Индии произошло сильное землетрясение

В Индии произошло сильное землетрясение

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 14:01 101

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На северо-востоке Индии 7 января, в воскресенье, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур», — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно о пострадавших.

Напомним, в центральной Италии произошло землетрясение.

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