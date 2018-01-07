В Стокгольме возле метро прогремел взрыв
В воскресенье, 7 января, в Стокгольме возле входа на станцию метро Varby Gard произошел взрыв. Как сообщает шведская полиция, два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Это мужчина в возрасте около 60 лет. У него в руках взорвался поднятый им на тротуаре предмет. В больницу также доставлена женщина в возрасте около 40 лет.
Полиция оцепила место происшествия. Станция метро временно закрыта.
Пока подробной информации об инциденте нет. Шведские СМИ не исключают теракт.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”