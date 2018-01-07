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Полицейское оцепление в Стокгольме

В Стокгольме возле метро прогремел взрыв

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

07.01.2018 13:57 59

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В воскресенье, 7 января, в Стокгольме возле входа на станцию метро Varby Gard произошел взрыв. Как сообщает шведская полиция, два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Это мужчина в возрасте около 60 лет. У него в руках взорвался поднятый им на тротуаре предмет. В больницу также доставлена женщина в возрасте около 40 лет.

Полиция оцепила место происшествия. Станция метро временно закрыта.

Пока подробной информации об инциденте нет. Шведские СМИ не исключают теракт.

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