В Стокгольме возле метро прогремел взрыв

В воскресенье, 7 января, в Стокгольме возле входа на станцию метро Varby Gard произошел взрыв. Как сообщает шведская полиция, два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Это мужчина в возрасте около 60 лет. У него в руках взорвался поднятый им на тротуаре предмет. В больницу также доставлена женщина в возрасте около 40 лет.

Полиция оцепила место происшествия. Станция метро временно закрыта.

Пока подробной информации об инциденте нет. Шведские СМИ не исключают теракт.